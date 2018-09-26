Авиация ЮВО уничтожила объекты «противника» по наводке системы «Стрелец»

Экипажи более 20 бомбардировщиков авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили бомбометание на авиационном полигоне Чауда в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Цели для нанесения ударов определяли авиационные наводчики соединений морской пехоты 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Координаты расположения мишеней передавались в режиме реального времени при помощи комплексов разведки и управления связью КРУС «Стрелец-ВР» в момент выхода самолетов в район боевого применения.

По целям, имитирующим колонны бронетехники и авиацию на аэродромах условного противника, огневое поражение выполняли экипажи фронтовых модернизированных бомбардировщиков Су-24М и новейших многофункциональных бомбардировщиков Су-34.

Для последних целеуказание поступало по закрытым каналам связи непосредственно с командного пункта руководителя учения, расположенного на удалении более 200 километров.

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО совершили перелет из Ростовской области на аэродромы временного базирования на территории Крыма для участия в совместном летном тактическом учении с соединением ПВО.

В совместном учении принимают участие более одной тысячи военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около десяти кораблей Черноморского флота.