Авиация ЮВО уничтожает корабли «врага» в Черном море: кадры из кабины

Авиация Южного военного округа (ЮВО) силами трех эскадрилий истребителей и бомбардировщиков уничтожила корабельную ударную группу условного противника в Черном море.

Корабельную ударную группу имитировали корабли Черноморского флота и морские щиты-мишени.

Учение проводилось в сложной радиоэлектронной обстановке. Экипажами самолетов Су-24МР и радиотехническими подразделениями дивизии ПВО в районе стрельб была проведена разведка.

На этапе практической работы для огневого поражения было совершено более 40 пусков управляемых ракет класса «воздух - поверхность», а также применено около 20 авиабомб.