«Грачи» заклевали: штурмовики Су-25 разгромили колонну бронетехники «противника» в Крыму

Колонну бронетехники и самолеты «противника» на аэродроме уничтожили экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 на полигоне Чауда в Крыму.

Каждое авиазвено отработало строго по своей цели. Экипажам штурмовиков и бомбардировщиков было необходимо сбросить бомбу точно на обозначенный самолет или танк.

В учениях принимают участие более 1000 военнослужащих Южного военного округа и задействовано более 50 самолетов, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около десяти кораблей Черноморского флота.