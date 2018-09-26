Парад кораблей ВМФ России в Сирии: эксклюзивные кадры

Уникальность этого парада заключается в том, что он прошел на единственной военно-морской базе России за пределами страны, и в том, что он собрал корабли и вспомогательные суда Северного, Черноморского и Балтийского флотов.

В параде впервые приняли участие моряки-каспийцы. Их малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Град Свияжск» преодолели маршрут из места постоянного базирования и вошли в состав оперативного соединения российской группировки ВМФ в Средиземном море.

Также в параде участвовали подводная лодка Черноморского флота «Колпино», тральщик «Турбинист» и боевая авиция.

Истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 на сверхмалой высоте прошли прямо над мачтами кораблей и салютовали зрителям и военным морякам роспусками тепловых ловушек.