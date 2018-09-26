Первые боевые пуски «Бук-М3» прошли на полигоне Капустин Яр

Боевые стрельбы проводились в ночных условиях с созданием сложной радиолокационной помеховой обстановки. Огонь велся по скоростным целям, которые имитировали налет оперативно-тактической авиации.

Цели имитировали крылатые ракеты, которые были выпущены на удалении более 100 километров.

Новейшие ЗРК «Бук-М3» поступили в ЗВО в конце 2017 года. Командиры, операторы-наводчики и механики-водители зенитно-ракетного соединения завершили обучение в Оренбургском центре и успешно сдали нормативы для допуска к практическим стрельбам на полигоне Капустин Яр.