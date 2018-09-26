Для подводников Северного флота на базе Гаджиево построили храм

Храм Святого апостола Андрея Первозванного открылся в городе Гаджиево, в котором расположена база стратегических подводных ракетоносцев Северного флота.

На церемонии освящения присутствовали экипажи атомных подводных лодок «Екатеринбург» и «Верхотурье», призывники и юнармейцы с развернутыми андреевскими знаменами.

Приветственное слово от командующего Северным флотом зачитал начальник штаба флота - первый заместитель командующего подводными силами Северного флота Владимир Гришечкин.

«Выражаю слова благодарности владыке Митрофану, под чьим каждодневным вниманием проводилось строительство нашего храма. Он сыграет огромную роль в духовной жизни гарнизона не только подводников, но и всех военнослужащих Краснознаменного Северного флота», - сказал Гришечкин.

Православная община в городе-гарнизоне появилась больше 20 лет назад и все это время собиралась в небольшой квартире, приспособленной под домовый храм. Подарок столице подводных сил России сделали шефы из Екатеринбурга и Свердловской области. Шефская помощь со стороны властей и общественных организаций уральской столицы оказывалась с начала 2000-х годов. В Гаджиево с Урала привозили гуманитарную помощь, а дети подводников ежегодно приезжают в Екатеринбург в гости на рождественские каникулы. Храм стал венцом этого сотрудничества.

«Мы долго ждали этого дня. Я считаю, что подводникам нужен храм. Ну и с точки зрения улучшения жизни в городе это тоже важно. Это одно из мест, куда можно привести гостей, которые сюда приезжают», - отметил командир атомного подводного крейсера «Брянск» Дмитрий Ушаков.

Храм сооружен из карельской сосны. Решение о строительстве именно деревянного храма было принято потому, что в отличие от камня и бетона карельская сосна очень стойка к холодным северным ветрам. Вне зависимости от погоды внутри всегда будет тепло.