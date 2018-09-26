Неизбежное «возмездие»: «Искандер-М» нанес сокрушительный удар по «боевикам» в Киргизии

В Киргизии прошел заключительный этап совместного антитеррористических учений компетентных органов государств - участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор - 2018», в ходе которого российские военные применили ракетный комплекс «Искандер-М» против «боевиков» запрещенных в России организаций.

По легенде, отряд террористов перешел границу страны и намеревается создать свою базу в стратегически важном регионе - на стыке трех среднеазиатских республик: Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Для уничтожения бандитов создается объединенная группировка двух армий - российский и киргизской. Две тысячи человек и 400 единиц техники.

Ракетный комплекс «Искандер-М» - его доставили в Кирзигию впервые - наносит по базе боевиков мощный удар. Выжившие террористы пытаются скрыться. Но дорогу им преграждают танки, бронетранспортеры и артиллерия. Все возможные пути отступления взяли под контроль десантники. Отряд бандитов ликвидирован.

Для участия в учениях СНГ на аэродромы Киргизии перебазировалась российская авиационная группа, состоящая примерно из 30 самолетов и вертолетов. Российские бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 размещены на двух военных аэродромах Киргизии - аэродроме Кант и аэродроме Чолпон-Ата.