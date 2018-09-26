Вся мощь «Града» обрушилась на позиции «противника» в ВВО

Мотострелки ВВО совершенствуют боевые навыки. На позиции условного противника всей своей мощью обрушивается «Град».

Ночное небо разрезают снаряды, выпущенные из самоходок «Гвоздика» и «Шилка». К ним присоединяются танки и БМП. Контрольные стрельбы прошли успешно. Нужно учиться оборудовать ложные позиции, держать оборону, быстро заправлять военные машины на полевых пунктах.

В маневрах участвуют 600 человек. Задействовано более ста единиц техники.