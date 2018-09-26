Специалисты РХБЗ предотвратили «катастрофу» на одном из объектов «Росатома»

Под Саратовом войска РХБ защиты приняли участие в противоаварийном учении на Балаковской АЭС. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

При выполнении задач на объектах АЭС подразделения первой мобильной бригады РХБЗ использовали современную военную и специальную технику, в том числе разведывательные химические машины РХМ-6, универсальные тепловые машины специальной обработки (УТМ), авторазливочные станции нового поколения АРС-14КМ, универсальные станции специальной обработки УССО, тепловые машины специальные ТМС-65У.

За ходом учения, в котором были задействованы более 1000 специалистов и 300 единиц спецтехники, наблюдали представители федеральных и региональных СМИ, а также группа иностранных наблюдателей из пяти стран: Белоруссии, Армении, Южной Кореи, Франции и Швеции.