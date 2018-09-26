Танкисты ЮВО применили «Сирийский вал» на учениях в Крыму

Такнкисты ЮВО в Крыму применили тактику «Сирийского вала» на учениях в Крыму. Маневры проходят на полигоне Ангарский. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«На первом этапе соединение береговой обороны было поднято по учебной тревоге. На учении личный состав отработал вопросы ведения общевойскового боя в обороне и наступлении, во взаимодействии с подразделениями артиллерии и авиации», - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Авиация прикрыла подразделения от ударов условного противника, провела воздушную разведку и нанесла ракетно-бомбовые удары по критически важным объектам условного противника в ходе учебного боя.

Всего в учениях задействовано более 600 военнослужащих, около 150 единиц военной и специальной техники, самолеты Су-25СМ3 и ударные вертолеты Ми-28Н.