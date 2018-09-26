Комплексная проверка боеготовности началась в самой большой дивизии РВСН

Со сторника самая большая дивизия в РВСН будет подвергаться масштабной проверке с 25 по 30 сентября. Об этом сообщил командующий родом войск генерал-покновник Сергей Каракаев с места событий.

Ранее дивизия поверглась первой перевооружению на новую технику, и сегодня инспекция приехала оценить степерь ее освоения.

Комплексы с одиночными стартами и неподвижные грунтовые ракетные комплесы, в которых количество людей меньше даже в ракетных полках. В данной ракетой дивизии 10 ракетных полков. На вооружений дивизии стоит ракетый комплекс «Тополь-М» стационарного базирования.

В учении будет задействовано порядка 5 тысяч человек и до 350 единиц военной техники.