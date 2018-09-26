ВКС РФ нанесли удары по колонне бронетехники «противника» в Крыму

Экипажи самолетов ВКС России ЮВО нанесли удары по колонне бронетехники и аэродрому «противника». Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

«Цели для нанесения ударов определяли авиационные наводчики соединений морской пехоты 22-го армейского корпуса ЧФ. Координаты расположения мишеней передавались в режиме реального времени при помощи комплексов разведки и управлению связью КРУС "Стрелец-ВР" в момент выхода самолетов в район боевого применения», - сказано в сообщении.

Он отметил, что по целям, имитирующим колонны бронетехники и авиацию на аэродромах условного противника, огневое поражение выполняли экипажи фронтовых модернизированных бомбардировщиков Су-24М и новейших многофункциональных бомбардировщиков Су-34.

В учении принимают участие более 1000 военнослужащих округа и задействовано более 50 самолетов, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около десяти кораблей Черноморского флота.