Крылатые ракеты комплекса «Бастион» уничтожили ледокол «противника»: эксклюзивные кадры

Силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, отработали уничтожение различных кораблей «противника» с помощью крылатых ракет, выпущенных с берегового ракетного комплекса «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что «Бастион», поставленный на вооружение тактической группы Северного флота, был применен впервые. Стрельба была выполнена с побережья острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

В результате нее, береговой ракетный комплекс уничтожил цель на расстоянии более 60 километров, чем подтвердил свою готовность нести боевое дежурство в арктических широтах.