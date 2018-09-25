Летчики ЦВО начали осваивать новейшие бомбардировщики Су-34

На Урале пилоты центрального военного округа осваивают истребители-бомбардировщики Су-34, которые показали свою эффективность во время контртеррористической операции в Сирии.

Су-34 создан для нанесения ударов по наземным целям и кораблям противника в любых метеоусловиях.

Однако в случае необходимости он способен вести бой и с истребителями противника. Кроме того, самолет несет модули РЭБ, которые способны подавлять аппаратуру как летательных аппаратов, так и наземных средств ПВО.

Из многофункциональных истребителей-бомбардировщиков сформирована первая эскадрилья, вторую представляют самолеты Су-24. Расставаться с ними пока не собираются. Новый облик авиационного полка значительно расширяет спектр выполняемых боевых задач.

Уже через пару месяцев новая южно-уральская эскадрилья покажет свои возможности на полигоне. До конца года Су-34 должны отработать весь комплекс боевого применения, от ракет до тяжелых авиабомб.