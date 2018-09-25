Масштабные учения ивановских десантников охватили два региона РФ

Полковые тактические учения с личным составом Ивановского соединения ВДВ начались в двух регионах Центрального федерального округа. Всего в нем задействовано около 2000 военнослужащих и 600 единиц бронированной и автомобильной техники. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ходе первого этапа десантники отработали мероприятия по приведению подразделений полка в различные степени боевой готовности, в составе батальонных тактических групп совершили марш в заданные районы сосредоточения и на аэродром взлета Иваново-Северный, где в настоящее время приступили к швартовке и погрузке 12 единиц БМД-2К-АУ на самолеты Ил-76 МД в условиях ведения «противником» активных разведывательно-диверсионных действий.

В рамках проведения практического розыгрыша десантники отработают учебно-боевые задачи по десантированию личного состава и военной техники, форсированию ранее незнакомого участка реки Волги в составе батальона и захвату выгодного рубежа в условиях активного применения «противником» высокоточного оружия.

Учения проводятся с 24 по 28 сентября.