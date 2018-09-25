Выставка сирийских трофеев откроется в Ростове-на-Дону

Передвижная выставка, посвященная выполнению воинского долга военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом откроется 26 сентября в Ростове-на-Дону.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, в экспозиции будет представлено около 100 предметов. Среди них - захваченное у террористов оружие, самодельный миномет, средства связи, беспилотный летательный аппарат, агитационные материалы и одежда боевика ИГИЛ*.

Также будет развернута фотовыставка, освещающая все этапы подготовки, ведения и всестороннего обеспечения контртеррористической операции, а также деятельности российской группировки войск в Сирии.

Выставка будет открыта для всех жителей и гостей Ростова-на-Дону в Парке культуры и отдыха имени Горького с 26 по 30 сентября с 10:00 до 15:00.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ