Военные химики Балтфлота предотвратили диверсию «террористов»

Ликвидацию радиационного и химического заражения в результате атак условного противника отработали подразделения радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота на учениях в Калининградской области.

По легенде учений, в ходе первого этапа незаконное бандформирование проникло на объект, где находились сильнодействующие химические вещества. В ходе условной диверсии произошла «утечка» хлора и аммиака. Подразделения РХБЗ Балтфлота оперативно выдвинулись к объекту, определили концентрацию химического вещества, а затем с помощью специальных машин АРС-14КМ выполнили дегазацию условно зараженной территории.

Следующим этапом учений стали мероприятия по дезактивации личного состава и боевой техники после применения условным противником ядерного боеприпаса.

Подразделения РХБЗ выдвинулись в заданный район, с помощью технических средств провели радиационную разведку местности, развернули пункт специальной обработки на полигоне Хмелевка, где в установленное нормативами время осуществили мероприятия по дезактивации военной техники и личного состава.

Затем с целью уничтожения условной бандгруппы военные химики Балтфлота провели боевые стрельбы термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета «Шмель», не дав «террористам» уйти от преследования.

В специальных учениях приняли участие около 100 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники.