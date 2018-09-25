Экипаж сбитого в Сирии Ил-20 посмертно представили к наградам

15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно, говорится в сообщении российского военного ведомства.

«Самолет Ил-20 ВКС России был сбит 17 сентября в результате безответственных и провокационных действий израильских летчиков в Сирийской Арабской Республике. В результате трагедии погибли 15 российских военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Инцидент произошел 17 сентября в 22:00 по московскому времени, когда израильские истребители F-16 нанесли удар управляемыми авиабомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.

Командование ВВС Израиля предупредило об атаке за одну минуту до ее начала. При этом было сказано, что израильская авиация действует на севере Сирии, в то время как на самом деле удары наносились на западе страны.

Все это не позволило вывести из опасной зоны самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, который был сбит ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО, отвечавшей на удар израильских истребителей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в качестве ответной меры на действия Израиля Россия поставит Сирии зенитные ракетные комплексы С-300.