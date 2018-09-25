Российские боевые самолеты летят в Крым: кадры с воздуха

Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области выполнили перелет на военные аэродромы Крыма для участия в совместном летном тактическом учении авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Всего на полуостров было переброшено более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30.

На учениях летчики уничтожат условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов Опук и Чауда.

Экипажам боевых самолетов предстоит поразить мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Также летчики отработают сложные элементы дозаправки в воздухе и проведут воздушные бои с авиационной группировкой «противника» численностью до 30 самолетов.

В совместных учениях примут участие более тысячи военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов - дальние бомбардировщики, оперативно-тактическая авиация и штурмовики, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Кроме того, в учениях задействуют около десяти кораблей Черноморского флота.