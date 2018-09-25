Фрегат «Адмирал Эссен» покинул сицилийский порт Мессина

Завершилась программа делового захода фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» в итальянский порт Мессина на острове Сицилия.

Как сообщила пресс-служба флота, в ходе пребывания корабля в итальянском городе экипаж посетил памятник русским морякам и местные исторические достопримечательности.

Визит российского корабля в итальянский порт был приурочен к 110-й годовщине разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на город в 1908 году. Находившиеся тогда в гавани экипажи кораблей русского флота первыми пришли на помощь итальянским гражданам.

По этому случаю в 2012 году в Мессине был торжественно открыт памятник в честь русских моряков, оказавших помощь пострадавшим от землетрясения итальянцам.