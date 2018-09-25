Поставки С-300 позволят закрыть воздушное пространство Сирии там, где это потребуется - МИД РФ

Благодаря поставкам С-300 Сирии у России появится возможность закрыть воздушное пространство САР там, где это будет необходимо. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве ответили и на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что планы Москвы относительно поставок С-300 Сирии якобы будут означать «значительную эскалацию» ситуации в стране со стороны России.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение РФ, наоборот, нацелено на стабилизацию ситуации в регионе, а также призвано обеспечить безопасность российских военнослужащих.

«На самом деле такие действия приведут к стабилизации региона, потому что мы при необходимости сможем закрыть воздушное пространство там, где нам это потребуется, и, прежде всего, будут защищены наши военнослужащие, которые осуществляют свой интернациональный долг по приглашению правительства Сирии», - сообщил Ермаков.

При этом он подчеркнул, что у любого государства есть право оказывать военно-техническое содействие своим партнерам.

Ермаков также отметил, что заявление США о том, что поставки С-300 нарушают их национальную безопасность, является безосновательным. И, кроме того, у американской стороны нет никаких аргументов, чтобы предъявлять Москве обвинения в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«У США нет никаких аргументов говорить, что Россия является нарушителем договора. Тем не менее такая риторика продолжает нагнетаться», - цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о мерах по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии. В Минобороны РФ ранее опубликовали 3D-видео реконструкции крушения Ил-20 в Сирии. Ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет 17 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих из России.

Российский президент Владимир Путин заявил, что согласен с позицией Минобороны РФ - военное ведомство возложило вину за крушение Ил-20 на Израиль. Путин также отметил, что «подобные операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии».