Экипажи российских Су-25 принудили к посадке самолет, захваченный «террористами»

Российские штурмовики Су-25 принудили захваченный «террористами» самолет сесть на аэродроме Иссык-Куль в ходе учений «Иссык-Куль-Антитеррор - 2018». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В сообщении сказано, что воздушное судно, в роли которого выступил самолет Ан-26, в полете было захвачено условными террористами.

«По тревоге были подняты штурмовики Су-25, которые настигли самолет и принудили совершить посадку на ближайший аэродром», - говорится в сообщении.

Антитеррористические учения «Иссык-Куль-Антитеррор - 2018» проходят в эти дни на территории учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии.