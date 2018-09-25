Экипажи российских Су-25 принудили к посадке самолет, захваченный «террористами»
Штурмовики Су-25 заставили «боевиков» посадить пассажирский самолет на аэродром Иссык-Куль в Киргизии в рамках антитеррористических учений «Иссык-Куль-Антитеррор - 2018».
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Российские штурмовики Су-25 принудили захваченный «террористами» самолет сесть на аэродроме Иссык-Куль в ходе учений «Иссык-Куль-Антитеррор - 2018». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
В сообщении сказано, что воздушное судно, в роли которого выступил самолет Ан-26, в полете было захвачено условными террористами.
«По тревоге были подняты штурмовики Су-25, которые настигли самолет и принудили совершить посадку на ближайший аэродром», - говорится в сообщении.
Антитеррористические учения «Иссык-Куль-Антитеррор - 2018» проходят в эти дни на территории учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии.