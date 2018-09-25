Военные экологи собрали и вывезли более 770 тонн мусора из Арктики

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) перевыполнил план по уборке мусора на земле Министерства обороны в Арктической зоне в городе Норильск Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба округа.

С начала лета военнослужащие собрали и доставил в места складирования более 770 тонн металлолома: 220 тонн с северного аэродрома Алыкель и более 550 тонн из военного городка города Норильска. Всего же в этом году с очищаемой территории военные экологи планировали вывезти на 20 тонн мусора меньше.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также десять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.