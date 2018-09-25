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В Минобороны РФ воссоздали посекундную хронику крушения Ил-20 в Сирии

Татьяна Ляшко
08:09 25.09.2018
Посекундная хроника трагедии была записана российским комплексом С-400 «Триумф» на авиабазе Хмеймим.

В Минобороны России сообщили, что в гибели российского самолета-разведчика Ил-20 виноваты израильские ВВС.

Посекундная хроника трагедии была записана российским комплексом С-400 «Триумф» на авиабазе Хмеймим. На радаре показаны три точки разных цветов, разукрашенные системой «свой-чужой». Зеленым обозначен российский самолет Ил-20, а желтым цветом – истребители ВВС Израиля. Красное обозначение – это злосчастная ракета, выпущенная сирийскими ПВО.

«На экране отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО. Положения российского и израильского самолетов», - отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В ту ночь самолет-разведчик Ил-20 ВКС РФ возвращался с боевого задания и уже заходил на посадку, однако в 22:07 борт пропадал с радаров. Позже стало известно, что Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО по ошибке, поскольку рядом работали израильские истребители, которые и были целью.  

Однако, согласно сообщению ВВС Израиля, в момент попадания ракеты их F-16 уже якобы вернулись в родное воздушное пространство.  

«Как видно, по состоянию на 22 часа 1 минуту 17 секунд, три израильских самолета заняли зону дежурства в воздухе на высотах от семи и выше километров», - отметил Конашенков.

В то же время за секунду до попадания ракеты израильский истребитель сделал странный маневр, будто прикрываясь российским бортом.

«Один израильский самолет в момент трагедии находился на высоте свыше девяти километров. На одном азимуте с российским Ил-20. В 22 часа 2 минуты головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой является российский самолет Ил-20. На следующем слайде зафиксирован момент поражения зенитно-ракетной системой С-200 самолета Ил-20», - подчеркнул Конашенков.

После попадания ракеты в российский борт, F-16 армии Израиля резко сменил высоту и направление, что, по словам официального представителя Минобороны, еще раз подтверждает – пилот в буквальном смысле спрятался за российским самолетом.

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля. Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии, с гибелью 15 российских военнослужащих, являются ложными», - заключил Конашенков.

Трагедия произошла 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря – российский Ил-20 возвращался на авиабазу Хмеймим, но был сбит. Однако Израиль отверг все заявления о том, что F-16 прикрывались самолетом ВКС РФ, и обвинил в крушении Сирию.

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