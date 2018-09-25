Наступление танков при поддержке «Градов» и вертолетов: зрелищные кадры маневров

Масштабные учения мотострелков и танкистов проходят на Ставрополье. Движение тяжелой техники прикрывают батареи минометов «Сани» и реактивных систем залпового огня «Град». Мощным залпом они ровняют с землей позиции условного противника.

Корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Также с воздуха пехоту поддерживают огнем ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28Н.

Особенностью учений стала отработка элементов защиты от налета ударных дронов противника. Эту задачу решают расчеты радиоэлектронной борьбы.