Наступление танков при поддержке «Градов» и вертолетов: зрелищные кадры маневров
Особенностью учений стала использование системы защиты от налета ударных дронов противника.
Фото: Минобороны РФ
Масштабные учения мотострелков и танкистов проходят на Ставрополье. Движение тяжелой техники прикрывают батареи минометов «Сани» и реактивных систем залпового огня «Град». Мощным залпом они ровняют с землей позиции условного противника.
Корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Также с воздуха пехоту поддерживают огнем ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28Н.
Особенностью учений стала отработка элементов защиты от налета ударных дронов противника. Эту задачу решают расчеты радиоэлектронной борьбы.