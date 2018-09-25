На ТОФ открыли уникальную «кузницу» флотских специалистов

На Камчатке запущен в эксплуатацию новейший учебно-тренировочный комплекс (УТК) «Гефест» для экипажей надводных кораблей Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Это пока единственный в Военно-Морском Флоте и, во многом, уникальный комплекс для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций.

Он позволяет отработать морякам действия борьбе с поступлением воды в разных отсеках, имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем одновременно до 10 пробоин. Кроме того, на УТК организованы рабочие места для тренировок по борьбе с пожаром.