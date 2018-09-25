Штурмовые подразделения военных инженеров впервые проведут учения в горах Кавказа

С 26 по 28 сентября 2018 года на горном полигоне «Раевский» в Краснодарском крае состоится учение штурмового отряда военных инженеров. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В условиях горной местности военнослужащие совершили марш на незнакомый полигон для отработки инженерно-штурмовых действий по овладению горными укреппунктами.

В них было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники –новейшие инженерные машины разграждения ИМР-3М, установки разминирования УР-77, защищенные бронеавтомобили «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А и более 100 военнослужащих.

В ходе учения с саперами-штурмовиками проводятся занятия по огневой подготовке на единственном в стране полигоне, где отрабатываются вопросы стрельбы боевыми патронами в горных условиях.

C инженерно-штурмовыми подразделениями проводятся занятия по горной подготовке, одному из основных предметов боевой подготовки военнослужащих, проходящих военную службу в инженерных частях и подразделениях, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, в частности, по обеспечению взятия укрепленных участков гор. Там, где непройдет тяжелое вооружение, смогут выполнить задачу саперы-штурмовики. Поэтому применение штурмовых саперов в горной местности является одним из основных средств при выполнении задач по проделыванию брешей в фортификационных сооружениях противника, созданных им в горах.