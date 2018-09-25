«Крылатая пехота» России и Белоруссии проведут учения под Брестом

На территории Республики Беларусь пройдут совместные учения подразделений ВДВ России и Сил специальных операций Республики Беларусь. Основной этап совместных маневров «крылатой пехоты» двух стран пройдет на военном полигоне под Брестом в период с первого по пятое октября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее на железнодорожную станцию «Брест - Восточный» прибыл воинский эшелон с личным составом военной техникой и вооружением одного из подразделений Рязанского парашютно-десантного полка.

В учениях российские ВДВ задействуют батальонную тактическую группу общей численностью около 300 человек личного состава и более 70 единиц бронированной и автомобильной техники, а также самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. Последние будут переброшены в район маневров в самое ближайшее время.