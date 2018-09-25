Маневры в экстремальных условиях: группировка кораблей СФ прибыла на Новосибирские острова

Боевые корабли Северного флота прибыли к острову Котельный архипелага Новосибирские острова. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Накануне отряд во главе с кораблем «Вице-адмирал Кулаков» успешно преодолел опасные районы Восточно-Сибирского моря, а также пролив Санникова в сопровождении атомного ледокола «Вайгач». Ледовую разведку по маршруту выполнял экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков». Вертолетчики передавали информацию о ледовой обстановке и рекомендовали безопасное направление для движения группировки.

Всего за время арктического дальнего похода корабли и суда Северного флота прошли более семи тысяч миль.