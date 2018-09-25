Ракетчики ЦВО отразят нападения «диверсантов» под Саратовом

Более трех тысяч военных РВСН будет задействовано в командно-штабных учениях с Татищевским ракетным соединением, которые пройдут в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Так, как сообщается, в ходе данных учений военнослужащие будут противостоять нападению диверсантов «противника», атакам с помощью высокоточного оружия условного противника, а также отработают исполнение своих задач в условиях активного радиоэлектронного подавления, а также РХБ заражения местности.

Ракетчиков же в это время будут прикрывать экипажи вертолетов Ми-8.

В учении на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов «противника» и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения.