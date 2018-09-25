Су-34 «против» Су-25СМ: в небе над Крымом российские ВКС отразили массированный удар авиации «противника»

Эскадрильи самолетов ВКС РФ отразили массированный ракетный удар авиации условного противника в рамках учений в небе над Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Так, в ходе маневров экипажи более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30 отразили ракетный удар, условно сбив крылатые ракеты авиационными средствами поражения класса «воздух-воздух». Воздушную атаку условного противника имитировали более 20 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25СМ.

В совместном учении соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО принимают участие более тысячи военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Ранее экипажи истребителей Су-30 ВКС РФ Южного военного округа нанесли ракетный удар по самолетам «противника» в небе над крымским полигоном «Опук».