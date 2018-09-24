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Момент крушения Ил-20 в Сирии: карта с радаров авиабазы «Хмеймим» раскрыла обстоятельства катастрофы

Анастасия Евдокимова
22:12 24.09.2018
По словам Игоря Конашенкова, пункту боевого управления авиабазы Хмеймим удалось зафиксировать момент поражения зенитной ракетой самолета Ил-20.
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России представило дополнительные данные об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС РФ у побережья Сирии, произошего вечером 17 сентября. Новая информация посекундно отображает положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200.

Данные были получены с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы «Хмеймим», рассказал на брифинге официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Мы обратили внимание на отдельные комментарии, в которых делаются попытки исказить картину данной трагедии. Более того, мы внимательно изучили заявление представителя Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в момент трагедии истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля и не прятались за российским Ил-20», - сообщил Конашенков.

На индикаторах желтым цветом отмечено местоположение воздушных объектов, которые обнаружены зенитным ракетным комплексом С-400. Это самолеты ВВС Израиля.

Зеленым цветом обозначены воздушные цели, зарегистрированные в российской системе «Пароль», более известной как «свой – чужой».

Красный цвет имеют новые воздушные цели, обнаруженные российскими средствами радиолокационной разведки, – в том числе ракеты, выпущенные ЗРК. На экране видна отметка ракеты С-200, выпущенная сирийскими средствами ПВО. Направление полета ракеты нацелено на израильский самолет.

Из графики следует, что три израильских самолета заняли зону дежурства в воздухе на высотах от семи и выше километров. Их положение на экране индикатора обозначено желтыми отметками.

Один израильский самолет в момент трагедии находился на высоте от 9 до 10 километров на одном азимуте с российским Ил-20, имеющим отметку 007, относительно направления полета зенитной ракеты. Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 с отметкой 149.

Картинка

По словам Конашенкова, после этого головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой был российский самолет. Пункту боевого управления авиабазы Хмеймим удалось зафиксировать момент поражения зенитной ракетой самолета Ил-20.

Конашенков подчеркнул, что полученные данные доказывают, что вина за трагедию с российским Ил-20 в Сирии целиком лежит именно на ВВС Израиля.

Российский Ил-20 сбили 17 сентября в 35 километрах от побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В Тель-Авиве заявили, что в момент крушения Ил-20 израильские самолеты уже были в  воздушном пространстве своей страны. Израиль также отверг заявления, что F-16 прикрывались Ил-20 и обвинил в крушении Сирию.

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