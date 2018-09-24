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Сертификация Ту-214 позволит расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов - МО РФ

Анастасия Евдокимова
20:41 24.09.2018
Сертификация Ту-214 ОН была проведена с 2 по 11 сентября, по итогам которой отчет об освидетельствовании был подписан 22 государствами-участниками за исключением США.
Сертификация Ту-214 позволит расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов - МО РФ
Фото: Константин Семенов, ТРК "Звезда"

Представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолета Ту-214 ОН.

«Сегодня, 24 сентября в Вене на полях Консультативной комиссии по Договору по открытому небу, представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолета наблюдения Ту-214 ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060», - сообщил на брифинге начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Сертификация Ту-214 ОН была проведена с 2 по 11 сентября, по итогам которой отчет об освидетельствовании был подписан 22 государствами-участниками за исключением США.

Было очевидно, что с технической стороны претензий к Российской Федерации нет и подписание документа является лишь вопросом времени.

Таким образом, все имеющиеся на вооружении Российской Федерации типы самолетов наблюдения (Ан-ЗОБ, Ту-154М Лк-1 и Ту-214 ОН) имеют допуск к выполнению наблюдательных полетов над территориями иностранных государств.

Сертификация нового самолета наблюдения позволяет нам расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов, в том числе и над территориями Великобритании, США и Канады.

Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН («Открытое небо») разработан ПАО «Туполев» для выполнения инспекционных полетов в рамках Договора по Открытому небу.

Договор по Открытому небу был принят 24 марта 1992г. в городе Хельсинки двадцатью семью государствами – участниками ОБСЕ. В России соглашение было ратифицировано в мае 2001г. Сейчас стран – участников договора 34.

Самолеты Ту-214ОН заменят Ту-154 и Ан-30, которые сейчас выполняют инспекционные полеты по договору. По сравнению с базовым пассажирским самолетом Ту-214 на Ту-214ОН изменена компоновка кабины экипажа и пассажирской кабины: согласно требованиям международных норм Договора Открытое небо во время полета на борту присутствуют представители инспектируемой страны.

Ту-214ОН является первым в истории Договора самолетом, оснащенным всеми видами разрешенной аппаратуры наблюдения. Ту-214ОН оборудован современным бортовым комплексом авиационного наблюдения (головной разработчик – концерн «Вега»). Страны-участницы  договора определили состав и технические характеристики  бортового специального оборудования и аппаратуры для выполнения миссий контроля. В его перечень входят: аэрофотоаппараты, ТВ- и ИК-камеры, радиолокатор бокового обзора с синтезированной апертурой. Согласно договоренности разрешение аэрофотоаппарата и ТВ-камеры составляет 30 сантиметров, для радиолокатора бокового обзора - три метра, для ИК-камеры - 50 см.

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