Минобороны России опубликовало доказательства вины Израиля в момент крушения Ил-20

Минобороны России показало направление полета ракеты С-200 в момент падения Ил-20 в Сирии.

На инфографике отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов.

При этом, достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет.

По данным Минобороны России, ВВС Израиля проводили провокационные действия 17 сентября в районе трасс захода на посадку на Хмеймим не только военных, но и гражданских судов.

«Новые данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию Ил-20 в Сирии целиком лежит именно на ВВС Израиля», - сообщили в Минобороны России.

Как видно на инфографике по состоянию на 22 часа 01 минуту 17 секунд, три израильских самолета заняли зону дежурства в воздухе на высотах от семи и выше километров.

Один израильский самолет в момент трагедии находился на высоте от 9 до 10 километров на одном азимуте с российским Ил-20, относительно направления полета зенитной ракеты.

Здесь зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16.

На экране видно, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолетов.

В 22 часа 02 минуты головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой являлся российский самолет Ил-20.

Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20.

На следующем слайде зафиксирован момент поражения зенитной ракетой самолета Ил-20. Время 22 часа 02 минуты 45 секунд.

Израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья. Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии.