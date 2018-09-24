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Россия должна ставить в приоритет не отношения с Израилем, а защиту своих военнослужащих – Бондарев

Анастасия Евдокимова
19:57 24.09.2018
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал меры РФ после крушения Ил-20 в Сирии.
Россия должна ставить в приоритет не отношения с Израилем, а защиту своих военнослужащих – Бондарев
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На российский самолет была совершена атака, спровоцированная израильской стороной. Россия должна ставить в приоритет не отношения с Израилем, а защиту своих военнослужащих. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Сейчас не мы, а они должны переживать о том, чтобы сохранить нормальные отношения с нами и с Сирией. Потому что мы с сирийской правительственной армией уничтожаем террористов. А Израиль уничтожает сирийские объекты», - заявил Бондарев.

По словам Бондарева, размещение батареи С-300 укрепит противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим, а значит, защиту российских военнослужащих.

«Возможно, эта батарея будет не единственной, которую перенесут туда в ближайшее время. Там уже есть даже более совершенная версия комплекса – С-400, а также Панцирь-С1, которые прекрасно справляются со своими задачами и которым никто не ставил задачу по противодействию израильским ВВС. Израильские ВВС работали прежде в унисон с нами, предупреждая о действиях, которые собираются предпринять. Но крайний инцидент, то, как они себя повели, категорически противоречит всем договоренностям», - добавил Бондарев.

Он добавил, что к обеспечению безопасности российского военного контингента в Сирии Москва будет подходить еще более тщательно, принимая контрмеры на любые враждебные, угрожающие или подозрительные действия.

«У нас там, повторюсь, находятся С-400, которым мы никогда не давали команду работать по иностранным ВВС в случаях, когда те действительно боролись против террористов. Но после того, что совершили израильтяне, мы снимаем с себя все обязанности по обеспечению безопасности в воздушном пространстве в Сирии. К тому же напомню, что Израиль не является нашим союзником, как Турция и Иран (сочинские соглашения), израильтяне просто так называемые партнеры», - отметил Бондарев.

По его словам, создание бесполетной зоны в Сирии над территорией российской военной базы позволит избежать рецидивов таких ситуаций, как трагедия с Ил-20.

«Следует создать бесполетную зону и объявить во всеуслышание, что любые несанкционированные объекты, замеченные в воздушном пространстве над Хмеймимом, будут уничтожаться безоговорочно. Об этом нужно предупредить всех и вся заранее. И предупредить, что работа по уничтожению террористов должна проводиться с заблаговременным уведомлением Российской Федерации, нашего ограниченного военного контингента в Сирии и ПВО Сирии. Причем, не за минуту или две, а минимум за два-три дня. В противном случае мы так, как об этом заявили, будем уничтожать любые несогласованные с нами ЛА в воздушном пространстве над Латакией и не будем нести ответственность за потери со стороны «неопознанных летающих объектов». Это охладит пыл тех членов международного сообщества, которые считают, что им все позволено», - добавил Бондарев.

Ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет 17 сентября. В результате этого погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирию будет поставлен ЗРК С-300, сирийская ПВО получит российские автоматизированные системы управления, а в прилегающих к арабской республике районах Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых радиолокационных станций и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

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