«Град» огня и опустошение «Ураганом»: как проходят учения артиллеристов ЮВО

Учения артиллеристов проходят в Южном военном округе. На одном из занятий на полигоне Молькино расчеты реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок отработали приемы контрбатарейной борьбы.

К огневым тренировкам привлечены РСЗО «Ураган» и «Смерч», а также САУ «Мста-С».

На этих учениях артиллеристы ушли от стандартных форм и стереотипов нанесения ударов по «противнику». Для этого они активно применяют современные средств разведки, в том числе технической, артиллерийской и беспилотной.

Наши военнослужащие не оставили без внимания и сирийский опыт. Так, в ходе учений артиллеристы впервые применили тактику «кочующего миномета», то есть вели стрельбу из минометов, установленных в кузовах автомобилей. Такой прием значительно уменьшает время на стрельбу по противнику и увеличивает живучесть минометных расчетов.