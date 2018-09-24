Танкисты Балтфлота сорвали наступление «противника» под Калининградом

Боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника выполнили военнослужащие отдельного танкового батальона мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота в рамках плановых тактических учений.

Как сообщила пресс-служба флота, в учениях приняли участие более 400 человек и было задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники. В ходе тренировки личный состав батальона совершил марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации к месту выполнения поставленных задач. При выдвижении к месту учений отрабатывались действия личного состава при налете авиации условного противника, по преодолению зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения.

Стрельбы на полигоне проводились штатным снарядом, как в светлое, так и в темное время суток. Танковые экипажи вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника. Кроме того, в ходе выполнения упражнений экипажи танков совершенствовали навыки поражения мишеней, имитирующих низко летящую авиацию условного противника из зенитного пулемета НСВТ «Утес».

В ходе учений танкисты также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.