Отряд кораблей СФ проведет учения у острова Котельный в Арктике

Отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» прибыл к острову Котельный архипелага Новосибирские острова. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Накануне отряд успешно преодолел ледовоопасные районы Восточно-Сибирского моря, а также пролив Санникова в сопровождении атомного ледокола «Вайгач».

В море Лаптевых экипажи кораблей и судов обеспечат проведение тактических учений, а также проведут ряд общекорабельных мероприятий боевой подготовки.

Ледовую разведку по маршруту выполнял экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков». Вертолетчики передавали информацию о ледовой обстановке и рекомендовали безопасное направление для движения группировки.

Благодаря правильно проложенному курсу с учетом гидрометеорологических прогнозов и данных ледовой разведки плавание кораблей и судов в основном проходило по открытой воде в безопасных условиях навигации.

Всего за время арктического дальнего похода корабли и суда Северного флота прошли более семи тысяч миль.