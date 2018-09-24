Черноморские подводники отработали покидание «затонувшей» субмарины

Тренировки по выходу из торпедного аппарата провел экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» Черноморского флота в рамках комплекса сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе подводников. Об этом сообщила пресс-служба флота.

В ходе обучения на тренажере экипаж «Новороссийска» выполняет нормативы по надеванию спасательного снаряжения и отработке выхода из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата.

Эвакуация через торпедный аппарат является основным способом спасения из подводной лодки, лежащей на грунте, и требует не только хорошей физической формы, но и соответствующего уровня психологической подготовки.

На втором этапе сдачи нормативов в бассейне УТК подводники провели тренировку по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

Непосредственно на подводной лодке экипаж провел учение по приготовлению корабля к бою и походу, экстренному погружению и всплытию.

Данный комплекс учебных мероприятий является обязательным элементом курса боевой подготовки для экипажей подводных лодок.