Артиллеристы ЧФ уничтожили позиции «противника» в Крыму

Практические стрельбы провели артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота на полигоне Опук в районе Феодосии.

Как сообщила пресс-служба флота, военнослужащие в составе расчетов гаубичной артиллерии, боевых машин системы залпового огня и минометных подразделений отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе и выполнению практических нормативов по прицельному ведению огня.

Кроме того, отрабатывались действия операторов-наводчиков по использованию современных систем передачи координат местонахождения цели с помощью информации, переданной от расчетов беспилотных летательных аппаратов.

В выполнении стрельб задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе РСЗО «Град», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», 152-миллиметровые гаубицы «Мста-С», 120-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», а также минометы «Сани» и «Поднос».