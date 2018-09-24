Шойгу рассказал об ответных мерах на действия Израиля в Сирии

По словам министра обороны РФ, российское военное ведомство предпримет следующие меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с международным терроризмом:

1. Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300.

В Минобороны РФ подчеркнули, что комплекс С-300 значительно усилит возможности сирийской ПВО. ЗРК способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Шойгу отметил, что в 2013 году по просьбе израильской стороны Россия приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, который был готов к отправке, в то время как сирийские военнослужащие прошли подготовку.

«Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», - подчеркнул министр.

2. Командные пункты сирийских подразделений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы.

Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО.

3. В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации.

Кроме того, средствами РЭБ будет вестись подавление бортовых систем РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты над сирийской территорией.

В своем выступлении министр обороны РФ подчеркнул, что ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии лежит Израиле. По его словам, представители ВВС Израиля предупредили об атаке только за одну минуту, а кроме того, довели до российского командования координаты истребителей, что не позволило вывести Ил-20 из опасной зоны, в результате чего он был сбит ракетой С-200 ПВО армии САР.

Министр подчеркнул, что израильские экипажи, прекрасно зная обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к гибели 15 российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20.