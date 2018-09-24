ПВО Сирии оснастят системой идентификации российских самолетов - Шойгу

Системой, гарантирующей идентификацию всех российских воздушных судов, оснастят командные пункты сирийских подразделений и воинских частей ПВО. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Командные пункты сирийских подразделений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии. Ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», - сказал Шойгу.

Также министр обороны России сообщил о грядущей передаче сирийским вооруженным силам зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме этого, Шойгу объявил о начале радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых систем РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты над сирийской территорией в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря.

Ранее Минобороны РФ опубликовало 3D-видео реконструкции гибели Ил-20 в Сирии. В ролике был полностью реконструирован момент крушения самолета. Также оборонное ведомство представило поминутную хронику событий перед крушением Ил-20.

17 сентября самолет сбила ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку израильских ВВС. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих.

После случившегося президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с заявлением российского военного ведомства, которое возложило вину за крушение Ил-20 в Сирии на Израиль. Он подчеркнул, что «подобные операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии».

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал провести тщательное расследование, после чего передать России всю информацию о действиях израильской авиации над территорией Сирии.