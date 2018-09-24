Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Грады» и «Ураганы» сошлись в «артиллерийской дуэли» под Краснодаром: эффектные кадры

Алексей Савелов
09:51 24.09.2018
В маневрах задействовано более 600 единиц военной техники, в том числе САУ «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», а также 120 и 82-миллиметровые минометы.

Артиллеристы ЮВО приступили к выполнению задач контрбатарейной борьбы - «артиллерийской дуэли» - в рамках проводимых батарейных и дивизионных тактических учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Особенностью тактических действий привлекаемых сил являлась отработка взаимодействия и эффективности работы командных пунктов по управлению огнем артиллерийских подразделений в единой системе разведывательно-огневого контура с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», а также комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк», СНАР-10 и комплексов беспилотной авиации (БЛА).

Основной задачей проводимых учений стал уход от стандартных форм и стереотипов нанесения ударов «противнику» путем применения современных средств разведки, в том числе технической, артиллерийской и беспилотной.

С учетом опыта, полученного в Сирии, впервые в ходе проведения тактических учений артиллеристы используют «кочующие минометы» - минометы, установленные в кузовах автомобилей, что значительно уменьшает время нанесения огневого поражения противнику, а также в разы увеличивает живучесть минометных расчетов.

В ходе учений подразделения управления огнем артиллерийских систем широко используют современные программные вычислительные комплексы с аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, позволяющие в два-три раза снизить время определения установок для стрельбы артиллерии.

Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО, проводимых на 18 полигонах военного округа, привлечено более 6,5 тысячи артиллеристов и около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2018, 09:43
США увидели угрозу в рекордном урожае пшеницы в России
Дата23.09.2018, 18:13
Минобороны РФ: есть другие неопровержимые данные, подтверждающие материалы с брифинга по Ил-20
Дата24.09.2018, 07:57
Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим в истории
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата21.09.2018, 09:46
Консенсус достигнут: Россия и Китай ускорят создание тяжелого вертолета
Дата22.09.2018, 08:35
Должен был дожить до 150: как провинциальный лекарь «надул» Сталина
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:53 Армия
Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-34 перебросят в Крым
10:14 В стране и мире
В Иране сообщили о задержании подозреваемых в связи с терактом на военном параде
09:43 В стране и мире
США увидели угрозу в рекордном урожае пшеницы в России
08:14 В стране и мире
Видео
В Сети появились кадры испытания китайских гиперзвуковых глайдеров
06:48 ОПК
Новейший танк впервые испытали в Благовещенске
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Морского «монстра» с огромной пастью показали на видео
Видео
Синоптики анонсировали третью волну «бабьего лета» в Москве
Андрейченко рассказала о жестоком двойном изнасиловании
«Вызывает отвращение»: слова украинского посла возмутили МИД Польши
Подруга Пугачевой раскрыла тайну худобы певицы
«Братья»: Захарова объяснила, почему белорусов нельзя назвать «друзьями» или «коллегами»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.