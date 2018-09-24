«Грады» и «Ураганы» сошлись в «артиллерийской дуэли» под Краснодаром: эффектные кадры

Артиллеристы ЮВО приступили к выполнению задач контрбатарейной борьбы - «артиллерийской дуэли» - в рамках проводимых батарейных и дивизионных тактических учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Особенностью тактических действий привлекаемых сил являлась отработка взаимодействия и эффективности работы командных пунктов по управлению огнем артиллерийских подразделений в единой системе разведывательно-огневого контура с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», а также комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк», СНАР-10 и комплексов беспилотной авиации (БЛА).

Основной задачей проводимых учений стал уход от стандартных форм и стереотипов нанесения ударов «противнику» путем применения современных средств разведки, в том числе технической, артиллерийской и беспилотной.

С учетом опыта, полученного в Сирии, впервые в ходе проведения тактических учений артиллеристы используют «кочующие минометы» - минометы, установленные в кузовах автомобилей, что значительно уменьшает время нанесения огневого поражения противнику, а также в разы увеличивает живучесть минометных расчетов.

В ходе учений подразделения управления огнем артиллерийских систем широко используют современные программные вычислительные комплексы с аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, позволяющие в два-три раза снизить время определения установок для стрельбы артиллерии.

Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО, проводимых на 18 полигонах военного округа, привлечено более 6,5 тысячи артиллеристов и около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).