Все в небо: в Армении российские летчики атаковали базы «террористов»

На российской базе в армянском Эребуни подняты в небо все экипажи оперативно-тактической и армейской авиации.

Экипажи тактических бомбардировщиков МиГ-29 наносят ракетно-бомбовые удары по обнаруженным полевым лагерям условных террористов, а также прикрывают мотострелковые подразделения, которые проводят наземные боевые операции.

Следом на бреющем полете, всего в нескольких метрах от земли, противника атакуют вертолеты. Экипажи выполняют пуски неуправляемых авиационных ракет и доставляют тактический десант и различные грузы в горные районы для проведения спецопераций.