Суворовцы в ВВО впервые прыгнули с парашютом

Воспитанники Уссурийского суворовского училища приступили к прыжкам с парашюта. После месяцев теории и тренировок - этот шаг навстречу небу. На раздумья времени нет. Хлопок инструктора по плечу, и пошел! Подталкивать никого не приходится: свой самый первый прыжок суворовцы ждали целый год.

В секцию воздушно-десантной подготовки принимают только лучших в учебе и спорте. Поэтому и конкурс среди суворовцев здесь - больше четырех человек на место. Занятия ведет полковник Сергей Герасимов, опытный инструктор, обучивший премудростям воздушно-десантной подготовки не одну сотню человек.

«Сумели этот страх победить. Ведь наш курс называется "Учись побеждать". Первая победа наших суворовцев сегодня налицо. Это готовые солдаты, с ними можно идти в бой. Они никогда не подведут», - сказал руководитель секции Сергей Герасимов.

После приземления, прямо на летном поле, ребят «посвящяют в десантники». Пока в шутливой форме - запасным парашютом по пятой точке. Но уже в училище вручат значки и официально разрешат с этого дня носить под формой тельняшку с голубыми полосками.