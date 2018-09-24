Ракеты-мишени «Саман» и «Пенсне» применили подразделения ПВО ЮВО для имитации авианалета «противника»

Ракеты-мишени «Саман» и «Пенсне» сымитировали полеты авиации условного противника в ходе учений, прошедших в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По его словам, в ходе учения военнослужащие подразделений ПВО обнаружили массовый подлет авиации условного противника.

«Расчетами ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М1» цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения все объекты были уничтожены», - отметили в сообщении.

В тренировках было зажействовано около полоутора тысяч военнослужащих, а также задействовано более 200 единиц военной техники, среди которых новые зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М1», «Оса», ЗРПК «Тунгуска», «Стрела-10» и ПЗРК «Игла».