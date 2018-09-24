Мотострелки уничтожили диверсантов «противника» под Оренбургом: кадры учения
В ходе маневров военные отработали взаимодействие с танкистами, артиллеристами или инженерно-саперными подразделениями.
На Тоцком полигоне в Оренбургской области состоялось учение среди мотострелков и танкистов ЦВО. Об этом сообщает пресс-служба округа.
В ходе учения военнослужащие провели наступление в условиях лесистой местности, действуя с танковыми, артиллерийскими, инженерно-саперными подразделениями.
Учение началось с подъема личного состава по тревоге и совершения марша в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы «противника» и преодоление зараженных участков местности.
Всего же в учении принимают участие около 400 военнослужащих и задействовано более ста единиц военной техники.