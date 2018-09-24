Комплексы «Искандер-М» прибыли в Киргизию для уничтожения «боевиков»

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» прибыли в Киргизию на международные антитеррористические учения «Иссык-Куль Антитеррор-2018». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В сообщении уточняется, что «Искандеры» впервые прибыли в Киргизию на международые маневры. Также в них примут участие горные мотострелки, гранатометчики из Тувы и челябинские летчики на фронтовых бомбардировщиках Су-24.

В пресс-службе округа добавили, что восемь вертолетов Ми-8 перебросят в Киргизию тяжелым военно-транспортным самолетом Ан-124 «Руслан».

Всего в учениях примут участие около тысячи российских военнослужащих.