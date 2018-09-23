На сайте Минобороны России опубликованы советы по безопасности банковских карт
Памятка, разработанная военными финансистами, содержит рекомендации по безопасному использованию и хранению банковской карты.
На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации опубликована информация, которая поможет военнослужащим и членам их семей обеспечить безопасность при проведении операций с банковскими картами.
В частности, в памятке содержатся рекомендации по безопасному хранению средств на карте, обеспечению конфиденциальности при расчетах в интернете и при помощи терминалов безналичной оплаты, а также советы при утере, захвате и несанкционированном снятии средств с карты.
Памятка разработана специалистами Единого расчетного центра Минобороны России в рамках проекта по повышению финансовой грамотности военнослужащих и членов их семей.