Политолог: Израилю поставят рамки для военной активности в Сирии

Военная активность Израиля в Сирии в будущем будет ограничена. Такое мнение высказал в комментарии «Звезде» главный редактор журнала «Россия в глобальной экономике» Федор Лукьянов, комментируя итоги брифинга Минобороны РФ по сбитому в Арабской Республике самолету Ил-20.

«Мне кажется, что здесь особых политических шагов предпринимать публично никто не будет. При том, что российское Минобороны возложило ответственность на Израиль, но формулировка, что это либо непростительная ошибка, либо преступная халатность, не подразумевает сознательного действия. То есть это ответственность, но все-таки не акт войны.

Поэтому, я думаю, что после таких формулировок российская позиция будет жесткая, как сказал президент еще в первый день, чтобы категорически не допускать ничего подобного впредь.

Россия заинтересована в том, чтобы Израиль, который, безусловно, является существенным игроком в регионе, проявлял осторожность и понимание в отношении тех шагов, которые делает и будет делать Россия. А у России сейчас начинается очень важный этап перехода от военно-политической к политической фазе. И Израиль может разную позицию занять, в том числе очень деструктивную, и мешать тому, что делает Россия.

Мне кажется, что этот инцидент трагический дает России некий рычаг воздействия на Израиль с тем, чтобы принудить его впредь вести себя гораздо более лояльно, если так можно сказать. Ну и какие-то будут поставлены рамки для военной активности Израиля, которых раньше не было. А устраивать большой скандал из этого, как мне кажется, сейчас никому не нужно, потому что, скажем, Россия действует в очень чуствительной ситуации, там все очень хрупко», - объяснил свою точку зрения политолог.